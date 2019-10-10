Президент Украины заявил, что не "тормозит" уголовные дела в отношении Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет никаких отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым и все уголовные дела в отношении него должны рассматриваться по закону. Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.
"У меня с ним нет никаких отношений и эти уголовные дела, которые будут рассматриваться, должны рассматриваться по закону, я ничего, поверьте мне, не торможу. Я не имею никакого отношения к господину Труханову", - сказал Зеленский.
По словам Президента, при разговоре с Трухановым он настаивал, чтобы тот изменил подход в Одессе, чтобы они "почистили" криминалитет города.
"Я не думаю, что мы влияем на него, пока он мэр - он должен с этим бороться. Я не думаю, что что-то изменится. Все будет зависеть от местных выборов в которых мы должны все начать готовиться. Если народ Одессы хочет изменений и другого мэра - должны выбрать другого", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, сможет Труханов декриминализировать Одессу.
Напомним, 15 июля Приморский районный суд Одессы назначил к рассмотрению дело в отношении городского головы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании.