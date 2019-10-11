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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский рассказал, кого хотел бы видеть в роли мэра Одессы

Киев • УНН

 • 12857 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал фамилию того, кого хотел бы видеть в роли городского головы Одессы. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Зеленский рассказал, кого хотел бы видеть в роли мэра Одессы

Отвечая на вопрос журналиста ли Президент кандидатуру на роль мэра Одессы, Зеленский ответил: "Папки даже такой нет - мэр Одессы. Честно скажу, мне очень нравится Андросов. Но он не хочет в политику. Кстати, обращаясь, Андросов, может подумаешь все же?".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет никаких отношений с мэром Одессы Геннадием Трухановым, и все уголовные дела в отношении него должны рассматриваться по закону.

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