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Зеленський розповів, чи балотуватиметься у президенти

Зеленський розповів, чи балотуватиметься у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься в президенти на другий термін, лише якщо вибори проходитимуть під час війни. Про це він розповів у вівторок увечері журналістам з Румунії, повідомляє Digi24, пише УНН.

Цитата

«Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни», – заявив президент.

Доповнення

Також Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна росії проти України знаходиться вже на завершальному етапі. На запитання, чи задоволений Зеленський швидкістю українського контрнаступу, президент відповів, що викликів багато, але ініціатива за Україною.

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