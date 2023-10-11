Зеленський розповів, чи балотуватиметься у президенти

Цитата

«Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни», – заявив президент.

Доповнення

Також Володимир Зеленський заявив, що повномасштабна війна росії проти України знаходиться вже на завершальному етапі. На запитання, чи задоволений Зеленський швидкістю українського контрнаступу, президент відповів, що викликів багато, але ініціатива за Україною.