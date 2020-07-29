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Зеленський проводить співбесіди з кожним кандидатом в мери обласних центрів – нардеп

Зеленський проводить співбесіди з кожним кандидатом в мери обласних центрів – нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Усі кандидати в мери обласних центрів проходять співбесіду з Президентом Володимиром Зеленським. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

“Я думаю, що не гострої боротьби не може бути апріорі, усюди буде боротьба. Звичайно, ми в абсолютно кожному обласному населеному пункті, в містах обласного значення, важливих для нас, робили соціологію. Розуміємо які стартові умови. Кажуть, що ми провели праймеріз тільки в столиці. Насправді такі міні-праймеріз проходять в кожному обласному центрі”, - сказала Кравчук.

За її словами, окрім перевірки стартових умов кандидатів, вони проходили перевірку на доброчесність.

“Однозначно усі проходять співбесіду у Президента, саме в мери обласних центрів. Це логічно, бо це партія Президента, і коли Зеленський дає частинку свого імені, то це треба якось пройти верифікацію доволі серйозну”, - додала Кравчук.

Нагадаємо, кандидатом від “Слуги народу” на київських виборах буде Ірина Верещук.

Як повідомляв УНН раніше, Ірина Верещук оцінює свої шанси на перемогу як реальні.

Українські Національні Новини

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