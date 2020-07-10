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Зеленський провів зустріч із міністром оборони Туреччини: про що говорили

Зеленський провів зустріч із міністром оборони Туреччини: про що говорили

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський у п’ятницю в Києві провів зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром. Сторони обговорили захист прав та інтересів кримських татар, а також посилення співпраці в оборонному секторі, зокрема у контексті ситуації в регіоні Чорного і Азовського морів. Про це інформує пресслужба Глави української держави, передає УНН.

"Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром, який перебував в Україні з робочим візитом. Глава держави висловив подяку за незмінну підтримку Туреччиною суверенітету й територіальної цілісності України, а також за увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що під час зустрічі представник уряду Туреччини підтвердив готовність країни до реалізації домовленостей щодо будівництва 500 помешкань для кримських татар, які були вимушені переїхати з окупованого Криму.

У свою чергу, Президент України високо оцінив гуманітарну допомогу Туреччини.

"Вдячні Туреччині й особисто президенту (Реджепу Тайїпу - ред.) Ердогану, які завжди підтримують Україну, нашу незалежність і суверенітет. Хотів би подякувати за допомогу Україні під час пандемії та за рішення Туреччини виділити допомогу у подоланні наслідків повеней", – сказав Зеленський.

Відзначивши посилення стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною, співрозмовники обговорили реалізацію дорожньої карти українсько-турецького співробітництва на 2020 рік, яку було підписано 22 червня цього року.

Серед іншого, вказано на необхідності проведення найближчим часом чергового засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, а також консультацій щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

"Турецький високопосадовець позитивно оцінив динаміку розвитку українсько-турецької співпраці у військовій сфері. Було відзначено готовність сторін до тісної взаємодії у контексті залучення у червні 2020 року України до програми НАТО "Партнерство розширених можливостей". Сторони погодилися опрацювати можливість започаткування двостороннього консультаційного механізму з питань безпеки у регіоні Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Також зазначається що Глава держави подякував за фінансову допомогу турецької сторони на закупівлю товарів для Збройних сил України, а також за допомогу з оздоровлення у Туреччині дітей і членів родин українських військових, які загинули, захищаючи Батьківщину.

Сторони погодились опрацювати можливість укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони.

Під час розмови також було обговорено низку практичних питань співробітництва в оборонно-промисловій галузі.

Як повідомлялося в УНН, на початку липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з очільником МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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