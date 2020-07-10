Зеленський провів зустріч із міністром оборони Туреччини: про що говорили

КИЇВ. 10 липня. УНН. Президент Володимир Зеленський у п’ятницю в Києві провів зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром. Сторони обговорили захист прав та інтересів кримських татар, а також посилення співпраці в оборонному секторі, зокрема у контексті ситуації в регіоні Чорного і Азовського морів. Про це інформує пресслужба Глави української держави, передає УНН.