Зеленский провел встречу с министром обороны Турции: о чем говорили

КИЕВ. 10 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский в пятницу в Киеве провел встречу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Стороны обсудили защиту прав и интересов крымских татар, а также усиление сотрудничества в оборонном секторе, в частности в контексте ситуации в регионе Черного и Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.