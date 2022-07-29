Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Про це Глава держави повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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“Підтримую постійний зв'язок із нашими партнерами. Обговорив з Марком Рютте хід бойових дій, оборонну співпрацю України та Нідерландів та фінансову підтримку від ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського зерна морем”, — заявив Зеленський.
Нагадаємо
У Нідерландах український народ відзначили спеціальною нагородою нідерландської незалежності.