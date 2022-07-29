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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів

Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів

Київ • УНН

 • 132610 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Про це Глава держави повідомив у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

“Підтримую постійний зв'язок із нашими партнерами. Обговорив з Марком Рютте хід бойових дій, оборонну співпрацю України та Нідерландів та фінансову підтримку від ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського зерна морем”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

У Нідерландах український народ відзначили спеціальною нагородою нідерландської незалежності.

Українські Національні Новини

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