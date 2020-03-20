Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Італії: говорили про Марківа та евакуацію українців

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте. Глава держави висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.