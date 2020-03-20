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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Італії: говорили про Марківа та евакуацію українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте. Глава держави висловив співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Як повідомили в Офісі, Зеленський і Конте погодилися з важливістю координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

Окремо було відзначено важливість безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медичних препаратів та обладнання. Сторони домовились об’єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн, йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, Глава держави висловив подяку уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

"Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня", - йдеться у повідомленні.

Президент також поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа, передав йому вітання та побажав залишатися здоровим, додали в Офісі.

"Додатково, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі", - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили заходи з продовження політичного діалогу на найвищому рівні та реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Італійської Республіки 7 лютого 2020 року, резюмували в Офісі.

Як повідомляв УНН, 20 березня Міністерство закордонних справ підтвердило смерть другої українки від коронавірусу в Італії. Йдеться про жінку 1958 року народження, яка померла у лікарні міста Романо ді Ломбардія.

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