Зеленський провів телефонну розмову з Пенсом: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента України.
Як повідомили в Офісі, Глава держави подякував Майку Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть.
"Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони.
Сторони констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення", - йдеться у повідомленні.
Було також підкреслено обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні, відзначили в Офісі.
Крім того, як зазначено у повідомленні, Президент України поінформував віце-президента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції у нашій країні.
"Зі свого боку Майк Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади", - відзначили в Офісі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США 23 вересня.