Зеленський провів ротації у райдержадміністраціях: 5 звільнень та 1 призначення

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження №417- 422/2020-рп, якими звільнив п’ять голів районних державних адміністрацій та призначив одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Так, Володимир Зеленський звільнив І.Яременка з посади голови Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області, Є.Осадчука з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області, Л.Кащука з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області, Л.Гришаєву з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області та В.Грянистого з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області.

При цьому, він наново призначив І. Яременка головою Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області.

Нагадаємо, чиновник Чернівецької ОДА попався на "відкаті" за тендер на близько 220 тис. грн.

Українські Національні Новини

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