Зеленський провів ротації у райдержадміністраціях: 5 звільнень та 1 призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав розпорядження №417- 422/2020-рп, якими звільнив п’ять голів районних державних адміністрацій та призначив одного. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Так, Володимир Зеленський звільнив І.Яременка з посади голови Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області, Є.Осадчука з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області, Л.Кащука з посади голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області, Л.Гришаєву з посади голови Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області та В.Грянистого з посади голови Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області.
При цьому, він наново призначив І. Яременка головою Липоводолинської районної державної адміністрації Сумської області.
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