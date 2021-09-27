Зеленський провів конференцію з представниками Facebook: пропонував відкрити офіс компанії в Україні

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Глава держави ознайомив Шеріл Сендберг і Ніка Клегга з ключовими здобутками України у впровадженні цифровізації та нещодавніми кроками української влади у напрямку вдосконалення податкового та правового режимів для IT-компаній.

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“Цифровізація — це пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, яка активно втілюється. Ми оцифровуємо сто відсотків державних послуг”, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних. Крім того, завдяки єдиному порталу державних послуг “Дія” громадяни можуть скористатися сервісами електронного підпису та відкриття бізнесу.

“Це не тільки наше бажання — всі послуги щодо бізнесу, щодо держави зробити доступними й комфортними для людей у цифровому форматі. У нас є реальний результат”, — наголосив він.

За словами Глави держави, заплановано розширити перелік електронних послуг в Україні.

“У нас є декілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські та президентські вибори, це цифровий перепис громадян України”, — розповів Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ІТ-галузь у нашій країні активно розвивається і сьогодні становить 4% ВВП країни.

“Ми хочемо зростання до 10% і бачимо в цьому реальність у найближчі два-три роки”, — зазначив Глава держави.

Президент також зауважив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Зокрема, він поінформував про досвід роботи Центру протидії дезінформації, який співпрацює з міжнародними партнерами нашої держави й допомагав протидіяти російському втручанню під час виборів у Молдові. Крім того, в Україні працює Центр кібербезпеки, який протидіє кібератакам, передусім з боку Росії.

Володимир Зеленський запросив представників Facebook відвідати “Дія. Саміт”, який відбудеться у Києві 29 листопада.

“Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими у Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом”, — наголосив Глава держави.

Офіс Facebook в Україні

Президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

“Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю”, — зазначила зі свого боку Шеріл Сендберг.

Віце-президент Facebook Нік Клегг повідомив, що завдяки оперативній роботі компанії було зірвано 150 операцій, що стосувалися поширення дезінформації щодо пандемії COVID-19, та припинено діяльність 18 мереж, які впливали на суспільну думку.

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що передвиборча президентська кампанія Володимира Зеленського була найбільш технологічною у світі, і ключовими каналами комунікації під час цієї кампанії були сервіси Facebook та Instagram.

“Facebook та Instagram для великої кількості малих і середніх компаній є ключовим джерелом трафіку”, — сказав Михайло Федоров.

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Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.

Нагадаємо

22 вересня стало відомо, що Нацполіція разом із Facebook запускає систему сповіщення для розшуку зниклих дітей.