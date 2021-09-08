Співробітники столичної IT-компанії продавали програми для злому соціальних мереж

Деталі

Як повідомляється, зловмисники організували незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення. Основне його призначення — віддалене отримання інформації з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання. Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через меседжери соціальних мереж Вконтакте, Іnstagram, Facebook та WhatsApp, Viber, Telegram чи електронними поштовими ресурсами.

За даними слідства, злочинці збували це програмне забезпечення підприємствам приватного сектору, начебто для запобігання витоку службової інформації. У подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору. Відомо, що програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Також у ході обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

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“Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України” — сказано у повідомленні.

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