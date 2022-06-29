Зеленський просить ВР підтримати приєднання України до Конвенції про екстрадицію

Цитата

"Ратифікація Конвенції дозволить Україні стати Державою – учасницею Конвенції про екстрадицію, створить правові підстави для співробітництва з компетентними органами Держав-учасниць щодо видачі з метою притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території однієї з них", - йдеться в пояснювальній записці.

Деталі

Так, законопроектом № 0158 пропонується, зокрема:

· До статті 2 пропонується зробити застереження про те, що Україна не видаватиме іншій державі громадян України.

· До статті 3 пропонується висловити застереження, що Україна може відмовити у видачі особи у випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.

· До статей 5 і 9 пропонується зробити заяву, що в Україні запити про екстрадицію складає та отримує Офіс Генерального прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції України (під час судового провадження або виконання вироку).

Наразі законопроект Президента направлено на розгляд Комітету.

Доповнення

20 червня Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.