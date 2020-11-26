Зеленський пропонує списати податкові борги для деяких громадян: у ВР зареєстрували законопроект

Законопроектом №4430 про внесення змін до Податкового кодексу пропонується:

- списати податковий борг платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за усіма податками і зборами не перевищує 3060 грн та його не погашено станом на 1 листопада 2020;

- відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень;

- списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом;

- збільшити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів щодо його стягнення до 3060 гривень.

Окрім того, пропонується не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств доходи (матеріальну допомогу, компенсації), отримані відповідно до закону про підтримку підприємців на карантині. Також передбачається звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект щодо підтримки суб’єктів господарювання та застрахованих осіб на період карантину.