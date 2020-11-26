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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 12241 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 43991 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 63909 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 76502 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89188 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 112428 просмотра

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3 марта, 20:50 • 114168 просмотра

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Зеленский предлагает списать налоговые долги для некоторых граждан: в ВР зарегистрировали законопроект

Зеленский предлагает списать налоговые долги для некоторых граждан: в ВР зарегистрировали законопроект

Киев  •  УНН

 • 12829 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В ВР зарегистрировали президентский законопроект, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и списать налоговые долги для некоторых налогоплательщиков, а также не облагать поступления предпринимателей, которые они получат в помощь от государства на период карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу законопроекта.

Законопроектом №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс предлагается:

- списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020;

- отсрочить до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен;

- списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона;

- увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 гривен.

Кроме того, предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о поддержке предпринимателей на карантине. Также предполагается освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект по поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина.

Украинские Национальные Новости

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