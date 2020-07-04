Зеленський про візит на ОПЗ: завжди хотів побачити, що це таке

“Я вперше на Одеському припортовому заводі. Завжди хотів побачити, що це таке. Бачу, що завод у прекрасному стані. Хотілося б вірити, що ви на цьому не будете зупинятися. Збільшення на 44% зарплати. Збільшилася кількість робочих місць. Але я знаю, що ваш потенціал вищий, бо колись тут працювало чотири з половиною тисячі людей, а зараз — три тисячі. Тобто є великий потенціал повернення наших фахівців”, — сказав Володимир Зеленський на початку зустрічі, звертаючись до керівництва ОПЗ.

Директор ПАТ “Одеський припортовий завод” Микола Синиця зазначив, що візитів Президента країни на ОПЗ не було з початку 2000-х років.

Микола Синиця розповів про поточний стан заводу та заходи, яких вживають для його розвитку. За словами директора підприємства, почався капітальний ремонт виробничих потужностей, відбувається електронна трансформація, погашаються борги перед НАК “Нафтогаз України”, вперше за останні п’ять років відновилося перевантаження на експорт хімічної продукції українських виробників, яка надходить на завод залізницею. Завдяки цьому на підприємство почали повертатися кваліфіковані кадри, відзначили в Офісі Президента.

Виконувач обов’язків голови Адміністрації морських портів України Олександр Голодницький розповів Президентові про підготовку до передачі в концесію пасажирського комплексу Одеського морського порту, до якого входять готельний комплекс “Одеса”, концертно-виставковий зал, причали та морський вокзал. Уже видано наказ Міністерства інфраструктури щодо початку цієї процедури.

Також міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що IFC (International Finance Corporation. — Ред.) спільно з ЄБРР розробляють техніко-економічне обґрунтування проекту концесії поромної переправи в порту Чорноморськ.

Під час зустрічі також порушувалися питання туристичного розвитку регіону, допомоги в роботі морським портам. Володимир Зеленський погодився з пропозицією провести ще одну зустріч з представниками галузі, щоб більш предметно обговорити проблемні питання.

“Щоб ви це підготували, й ми зустрілися. Я із задоволенням (зустрінуся. — Ред.). Думаю, що впродовж місяця можемо в Києві, якщо зручно”, — сказав Глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області.