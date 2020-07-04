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Зеленский о визите на ОПЗ: всегда хотел увидеть, что это такое

Зеленский о визите на ОПЗ: всегда хотел увидеть, что это такое

Киев  •  УНН

 • 25531 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями местного бизнеса. Встреча Главы государства с предпринимателями происходила в административном здании ПАО "Одесский припортовый завод", передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Я впервые на Одесском припортовом заводе. Всегда хотел увидеть, что это такое. Вижу, что завод в прекрасном состоянии. Хотелось бы верить, что вы на этом не будете останавливаться. Увеличение на 44% зарплаты. Увеличилось количество рабочих мест. Но я знаю, что ваш потенциал выше, потому что когда-то здесь работало четыре с половиной тысячи человек, а сейчас - три тысячи. То есть большой потенциал возвращения наших специалистов", - сказал Владимир Зеленский в начале встречи, обращаясь к руководству ОПЗ.

Директор ПАО "Одесский припортовый завод" Николай Синица отметил, что визитов Президента страны на ОПЗ не было с начала 2000-х годов.

Николай Синица рассказал о текущем состоянии завода и меры, принимаемые для его развития. По словам директора предприятия, начался капитальный ремонт производственных мощностей, происходит электронная трансформация, погашаются долги перед НАК "Нафтогаз Украины", впервые за последние пять лет возобновилось перегрузки на экспорт химической продукции украинских производителей, которая поступает на завод по железной дороге. Благодаря этому на предприятие начали возвращаться квалифицированные кадры, отметили в Офисе Президента.

Исполняющий обязанности главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий рассказал Президенту о подготовке к передаче в концессию пассажирского комплекса Одесского морского порта, в который входят гостиничный комплекс "Одесса", концертно-выставочный зал, причалы и морской вокзал. Уже издан приказ Министерства инфраструктуры о начале этой процедуры.

Также министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что IFC (International Finance Corporation - ред.) Совместно с ЕБРР разрабатывают технико-экономическое обоснование проекта концессии паромной переправы в порту Черноморск.

Во время встречи также затрагивались вопросы туристического развития региона, помощи в работе морским портам. Владимир Зеленский согласился с предложением провести еще одну встречу с представителями отрасли, чтобы более предметно обсудить проблемные вопросы.

"Чтобы вы это подготовили, и мы встретились. Я с удовольствием (встречусь - ред.). Думаю, что в течение месяца можем в Киеве, если удобно", - сказал глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область.

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