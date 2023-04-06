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Зеленський про візит до Польщі: він став справді змістовним

Зеленський про візит до Польщі: він став справді змістовним

Київ • УНН

 • 1175713 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повернувся з Польщі до Києва. Глава держави розповів про результати свого візиту, пише УНН з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Цитата

“Сьогодні весь день вже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад і підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні”, — сказав він.

Зеленський наголосив: дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах.

“Саме оборона — зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став справді змістовним. Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулася вже дуже пізно ввечері вчора, майже вночі. Зустріч із мерами польських міст, міст-рятівників для України й українців. Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме в Хелмі — разом із паном Премʼєр-міністром Польщі Моравецьким. Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному й кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими й польськими серцями немає жодних барʼєрів, кордонів, перепон. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність — історичну солідарність”, — зазначив він.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Польща стане лідером в авіаційній коаліції, так само як стала в танковій.

Українські Національні Новини

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