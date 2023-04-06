Зеленский о визите в Польшу: он стал действительно содержательным

Цитата

“Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой. День внутренних совещаний и подготовки к мероприятиям, которые запланированы на ближайшие недели”, — сказал он.

Зеленский подчеркнул: очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и в постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимыми для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов, это вопрос номер один на всех переговорах и встречах.

“Именно оборона — оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые оборонные системы для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнёров за то, что этот визит стал действительно содержательным. Отдельно хочу отметить встречу, которая состоялась уже очень поздно вечером вчера, почти ночью. Встреча с мэрами польских городов, городов-спасителей для Украины и украинцев. Жешув, Перемышль, Люблин и Хелм. Встретились мы с ими именно в Хелме — вместе с господином Премьер-министром Польши Моравецким. Я поблагодарил всю общину городов-спасателей, каждого и каждого, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград. Украина умеет быть благодарной. Благодарной за такую солидарность — историческую солидарность”, — отметил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Польша станет лидером в авиационной коалиции, так же как стала в танковой.