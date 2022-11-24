Зеленський про ситуацію на фронті: є напрямки, на яких готуємо просування вперед
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Володимир Зеленський повідомив, що під час чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили напрямки, на яких готуються просування вперед.
Про це Президент заявив під час свого традиційного вечірнього звернення, пише УНН.
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За словами Зеленського на ставці обговорили питання енергетики та зв’язку й ситуацію на фронті.
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"Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", — заявив Президент
Щодо ситуації з електропостачанням, то питання енергетики та зв’язку проаналізували більш детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців.
"Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок", — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський поінформував, що станом на вечір 24 листопада в Україні у 15 областях ще є проблеми з водою.
Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Як зазначив Президент, все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини енергетики повертають живлення новим і новим споживачам.