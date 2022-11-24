Зеленський про ситуацію на фронті: є напрямки, на яких готуємо просування вперед

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За словами Зеленського на ставці обговорили питання енергетики та зв’язку й ситуацію на фронті.

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"Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", — заявив Президент

Щодо ситуації з електропостачанням, то питання енергетики та зв’язку проаналізували більш детально. І щодо захисту енергосистеми від нових російських ударів, і відновлювальні роботи, і щодо постачання техніки та залучення фахівців.

"Окрема увага – системі зв’язку. Хоч би що планували терористи, маємо зберегти зв’язок", — додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський поінформував, що станом на вечір 24 листопада в Україні у 15 областях ще є проблеми з водою.

Ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах. Як зазначив Президент, все ж потроху відходимо від блекауту – щогодини енергетики повертають живлення новим і новим споживачам.