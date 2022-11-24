Зеленский о ситуации на фронте: есть направления, на которых готовим продвижение вперед

Детали

По словам Зеленского на ставке обсудили вопросы энергетики и связи и ситуацию на фронте.

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"Как бы ни было сложно, во всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед", — заявил Президент

Что касается ситуации с электроснабжением, то вопросы энергетики и связи проанализировали более подробно. И по защите энергосистемы от новых российских ударов, и по восстановительным работам, и по поставке техники и привлечению специалистов.

"Отдельное внимание – системе связи. Что бы ни планировали террористы, мы должны сохранить связь’связи", — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский проинформировал, что на вечер 24 ноября в Украине в 15 областях еще есть проблемы с водой.

Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Как отметил Президент, все же понемногу отходим от блэкаута – каждый час энергетики возвращают питание новым и новым потребителям.