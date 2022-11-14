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Зеленський про репарації: росії доведеться заплатити за скоєне, тепер це частина міжнародно-правової реальності

Зеленський про репарації: росії доведеться заплатити за скоєне, тепер це частина міжнародно-правової реальності

Київ • УНН

 • 289328 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що репарації, які росії доведеться заплатити за скоєне – це тепер частина міжнародно-правової реальності, пише УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

"На майданчику ООН наші дипломати дуже довго працювали з партнерами, щоб погодити та ухвалити дві дуже важливі резолюції. Перша з них сьогодні (14 листопада - ред.) підтримана – щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, який дасть змогу відшкодувати всі збитки, завдані російською війною, причому за рахунок російських же активів. Репарації, які росії доведеться заплатити за скоєне, – це тепер частина міжнародно-правової реальності. Другу резолюцію – для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України – ще погоджуємо з нашими партнерами. Зробимо все, щоб вони обидві запрацювали", - сказав Зеленський.

Доповнення 

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні.

За проголосували 94 країни. Проти - 14 та 73 - утримались. Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.

Нагадаємо

За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Так у Telegram на ухвалення Генасамблею ООН резолюції про репарації для України відреагував голова ОП Андрій Єрмак.

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