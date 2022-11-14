За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах: в ОП відреагували на резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій для України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Так у Telegram на ухвалення Генасамблею ООН резолюції про репарації для України відреагував голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
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"За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це є волею ООН. Усе буде Україна.
Дотиснемо, розчавимо, переможемо", - написав Єрмак.
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Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні.
За проголосували 94 країни. Проти - 14 та 73 - утримались. Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.