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За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах: в ОП відреагували на резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій для України

За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах: в ОП відреагували на резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій для України

Київ • УНН

 • 280206 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Так у Telegram на ухвалення Генасамблею ООН резолюції про репарації для України відреагував голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Цитата

"За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це є волею ООН. Усе буде Україна.

Дотиснемо, розчавимо, переможемо", - написав Єрмак.

Раніше

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні.

За проголосували 94 країни. Проти - 14 та 73 - утримались. Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.

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