За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах: в ОП відреагували на резолюцію Генасамблеї ООН щодо репарацій для України

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"За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це є волею ООН. Усе буде Україна.

Дотиснемо, розчавимо, переможемо", - написав Єрмак.

Раніше

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, згідно з якою має бути створений механізм виплати росією репарацій за розв'язану війну в Україні.

За проголосували 94 країни. Проти - 14 та 73 - утримались. Проєкт резолюції підготувала Україна за співавторства майже півсотні країн.