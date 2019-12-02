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Зеленський про Путіна: я нікому не довіряю у політиці

Зеленський про Путіна: я нікому не довіряю у політиці

Київ • УНН

 • 7744 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що в політиці нікому не можна довіряти, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю ряду міжнародних видань, зокрема польській газеті Gazetа Wyborczа.

“Я нікому не довіряю в політиці”, — сказав Зеленський, відповідаючи в ході інтерв’ю виданню на питання про те, чи вірить він президенту Росії Володимиру Путіну.

“У школі я любив математику, там все було зрозуміло. Ти вирішуєш задачу з одним або двома невідомими. А тут все невідоме, включаючи нашу країну, політиків в нашій країні. Я прийшов з бізнесу і вважаю, що тут (в політиці) не може бути довіри. У кожного зате є свої інтереси”, — додав український лідер.

Як зазначав УНН раніше, Зеленський заявив, що російський проект газопроводу “Північний потік-2” послабив позиції України на газових переговорах, при цьому не виключено, що питання транзиту може бути розглянуто в межах зустрічі “нормандської четвірки” 9 грудня.

Українські Національні Новини

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