Зеленський про перемир’я: українці на сході чують тишу

“Рік тому я розповідав про те як кожен мій ранок починається з СМС-повідомлення від Генерального штабу України, СМС про кількість поранених та загиблих за минулу добу на передовій. Цифри бувають різними, та тільки одне повідомлення робить ранок добрим — поранених нуль, загиблих — нуль. Сьогодні 29-й день поспіль у мене і у всієї нашої України ранок дійсно добрий”, — сказав Глава держави.

З його слів, сьогодні — 29 днів, як на сході України немає бойових втрат.

“Нещодавно, будучи на Сході, я запитав умісцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовились про тишу? Вони відповіли: ми чуємо не новину, ми чуємо тишу”, — додав Глава держави.

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