Зеленський після масованого обстрілу України: більшість абонентів зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, які росія завдала 15 листопада, більшість абонентів вже мають світло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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"Після вчорашніх ракетних ударів на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключено. В різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНС", – сказав Зеленський.
Нагадаємо
Після "найбільшої атаки в історії енергетики", яка зачепила всі 15 регіонів України, Укренерго анонсувало найближчими днями аварійні відключення електроенергії за необхідності.