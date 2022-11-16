Зеленський після масованого обстрілу України: більшість абонентів зі світлом

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"Після вчорашніх ракетних ударів на ранок мені доповіли, що більшість абонентів підключено. В різних регіонах всю ніч працювали наші енергетики, урядовці, ДСНС", – сказав Зеленський.

Нагадаємо

Після "найбільшої атаки в історії енергетики", яка зачепила всі 15 регіонів України, Укренерго анонсувало найближчими днями аварійні відключення електроенергії за необхідності.