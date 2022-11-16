Зеленский после массированного обстрела Украины: большинство абонентов со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. После массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, которые россия нанесла 15 ноября, большинство абонентов уже имеют свет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"После вчерашних ракетных ударов на утро мне доложили, что большинство абонентов подключены. В разных регионах всю ночь работали наши энергетики, чиновники, ГСЧС", – сказал Зеленский.
Напомним
После "наибольшей атаки в истории энергетики", которая затронула все 15 регионов Украины, Укрэнерго анонсировало в ближайшие дни аварийные отключения электроэнергии при необходимости.