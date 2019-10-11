Зеленський призначив Уповноваженого з контролю за діяльністю СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Романа Семенченка Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ Президента №744/2019 від 11 жовтня.
"Призначити Семенченка Романа Юрійовича Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України", - йдеться в тексті документу.
Нагадаємо, раніше Зеленський змінив начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.
Як повідомляв УНН, Зеленський звільнив з військової служби колишнього першого заступника голови СБУ, генерала-полковника Павла Демчину і відправив його в запас.