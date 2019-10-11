Зеленский назначил Уполномоченного по контролю за деятельностью СБУ

"Назначить Семенченко Романа Юрьевича Уполномоченным Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее Зеленский сменил начальника управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

Как сообщал УНН, Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы СБУ, генерал-полковника Павла Демчину и отправил его в запас.