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Зеленський призначив тимчасового керівника Херсонської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на заступника голови цієї ОДА Сергія Козиря. Про це йдеться у президентському указі №530/2020 від 3 грудня, передає УНН.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича", - йдеться у тексті документа.

Так, Президент звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого призначив гендиректором Укроборонпрому.

Довідка: Сергій Козир працює на посаді заступника голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології з 5 вересня 2019 року. Раніше працював у вуглевидобувних підприємствах, у тому числі "ДТЕК Павлоградвугілля".

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