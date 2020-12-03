Зеленський призначив тимчасового керівника Херсонської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на заступника голови цієї ОДА Сергія Козиря. Про це йдеться у президентському указі №530/2020 від 3 грудня, передає УНН.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича", - йдеться у тексті документа.
Так, Президент звільнив з посади голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва, якого призначив гендиректором Укроборонпрому.
Довідка: Сергій Козир працює на посаді заступника голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології з 5 вересня 2019 року. Раніше працював у вуглевидобувних підприємствах, у тому числі "ДТЕК Павлоградвугілля".