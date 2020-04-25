Зеленський призначив двух голів РДА в Донецькій та Вінницькій областях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський 24 квітня підписав розпорядження про призначення голів двох райдержадміністрацій, по одному в Донецькій та Вінницькій областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Глави держави.
Так, у розпорядженні № 298/2020-рп йдеться про призначення Ніколайчука Святослава Володимировича головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області.
У свою чергу, в Донецькій області Президент призначив Терещенка Андрія Валерійовича головою Слов’янської районної державної адміністрації, йдеться у розпорядженні № 299/2020-рп.
Нагадаємо, протягом п’ятниці президент, зокрема, затвердив на посаді голову Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, який раніше тимчасово виконував обов’язки на цій посаді та призначив нового голову СБУ на Кіровоградщині.