Зеленський зустрівся з новопризначеним головою Івано-Франківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталієм Федорівим. Співрозмовники обговорили вирішення актуальних проблем області, зокрема питання економічного розвитку регіону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
Так, глава держави привітав Федоріва з призначенням та побажав успіхів у роботі на цій посаді.
"Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства", (інженер-економіст), у 2004 році – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Державна служба" (магістр державної служби). З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
При цьому Зеленський попереднім указом увільнив того ж Віталія Федоріва від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації, на яку він був призначений у лютому.