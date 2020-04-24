Зеленський призначив нового голову Івано-Франківської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Про це йдеться у президентському указі №155 від 24 квітня, передає УНН.
"Призначити Федоріва Віталія Васильовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті указу.
При цьому Зеленський попереднім указом увільнив того ж Віталія Федоріва від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, Зеленський призначив нового в.о. голови Івано-Франківської ОДА у лютому.