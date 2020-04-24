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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 8358 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 65536 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 104973 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

Зеленский назначил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

Киев  •  УНН

 • 10602 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №155 от 24 апреля, передает УНН.

"Назначить Федорива Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

При этом Зеленский предыдущим указом освободил того же Виталия Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, Зеленский назначил нового и.о. председателя Ивано-Франковской ОГА в феврале.

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