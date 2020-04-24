Зеленський призначив нового голову СБУ на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Івана Осипчука начальником управління Служби безпеки України у Кіровоградській області. Про це йдеться в указі Голови держави №157/2020, опублікованому на сайті Офісу Президента, інформується в УНН.
"Призначити Осипчука Івана Івановича начальником управління Служби безпеки України у Кіровоградській області", - йдеться у тексті указу.
Документ датований 24 квітня 2020 року.
Як повідомлялося раніше в УНН, раніше Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Закарпатської ОДА. Ним став колишній колишній офіцер СБУ Олексій Петров, який до цього очолював саме Кіровоградське управління СБУ.