Зеленський прийшов у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийшов на позачергове засідання Верховної Ради через питання призначення Генпрокурора України, передає кореспондент УНН.
"Враховуючи ситуацію у нашій державі, необхідність забезпечення безперебійної та високопрофесійної роботи усіх органів державної влади, особливо правоохоронних, мною було ініційовано розгляд на позачерговому засіданні ВР питання щодо надання згоди на призначення Генерального прокурора України", - сказав Президент.
Як повідомлялося раніше в УНН, Правоохоронний комітет підтримав кандидатуру Венедіктової на посаду Генпрокурора.