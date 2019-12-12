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Зеленський привітав воїнів і ветеранів Сухопутних військ України

Зеленський привітав воїнів і ветеранів Сухопутних військ України

Київ • УНН

 • 10571 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів і ветеранів Сухопутних військ України. Відповідне привітання він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

"Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер. Впевнений, що ваше гасло "За Україну! За її волю!" викарбуване у ваших серцях, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух. Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!", - написав Зеленський у соцмережі.

Нагадаємо, щорічно 12 грудня відзначається День Сухопутних військ Збройних сил України.

Також повідомлялося, що сьогодні Рада вшанувала загиблих українських військових хвилиною мовчання.

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Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер. Впевнений, що ваше гасло «За Україну! За її волю!» викарбуване у ваших серцях, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух. Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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