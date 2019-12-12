Зеленский поздравил воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины

"Поздравляю воинов и ветеранов Сухопутных войск Украины с профессиональным праздником! Ежедневно вы смотрите в глаза врага, выполняя боевые задания на так называемом нуле и демонстрируя постоянную готовность к сложной работе. Ваш славный вид Вооруженных сил устойчиво сдерживает российскую агрессию на востоке Украины, показывает высокое боевое обучение и непобедимый характер. Уверен, что ваш лозунг "За Украину! За ее волю!" высечен в ваших сердцах, а значит, нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух. Пусть Господь хранит вас и защищает! Возвращайтесь живыми! Слава Сухопутным войскам Украины! Слава Украине!", - написал Зеленский в соцсети.

Напомним, ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что сегодня Рада почтила погибших украинских военных минутой молчания.