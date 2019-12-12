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Рада вшанувала загиблих українських військових хвилиною мовчання

Рада вшанувала загиблих українських військових хвилиною мовчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У День Сухопутних військ України парламентарі під час пленарного засідання вшанували хвилиною мовчання загиблих українських військових на Донбасі, передає кореспондент УНН.

"День сухопутних військ. Нещодавно ми святкували День української армії, я пам’ятаю. На жаль, кожен день ми чуємо про загиблих і поранених. Це всі захисники нашої держави. Я з одного боку вітаю всіх захисників Батьківщини, з іншого боку, пропоную ушанувати загиблих хвилиною мовчання", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.

Нагадаємо, щорічно 12 грудня відзначається День Сухопутних військ Збройних сил України.

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