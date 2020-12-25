Зеленський привітав Трюдо з Днем народження

"З Днем народження, Джастін Трюдо! Бажаю міцного здоров’я, досягнення всіх амбіційних цілей та сил для подолання всіх викликів бурхливого світу. В України та Канади дружба зміцнювалася з роками. Я вдячний за підтримку та допомогу, що надається Україні", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною та подякував особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою.