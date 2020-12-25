Зеленський привітав Трюдо з Днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з Днем народження та подякував за підтримку України, передає УНН із посиланням на Twitter Глави держави.
"З Днем народження, Джастін Трюдо! Бажаю міцного здоров’я, досягнення всіх амбіційних цілей та сил для подолання всіх викликів бурхливого світу. В України та Канади дружба зміцнювалася з роками. Я вдячний за підтримку та допомогу, що надається Україні", - написав Зеленський.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський привітав ратифікацію Канадою Угоди про спільне аудіовізуальне виробництво з Україною та подякував особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою.