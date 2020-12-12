Зеленський подякував Трюдо за нові можливості для розвитку кіноіндустрії

“Дякую Канаді та особисто Прем’єр-міністру пану Трюдо за завершення всіх процедур, необхідних для набуття чинності цією угодою. Вона дає нові потужні можливості для розвитку теле- та кіноіндустрії в Україні, для спільного виробництва аудіовізуального контенту та дистрибуції проектів на міжнародному ринку. Впевнений, це зробить нашу двосторонню співпрацю ще більш плідною, а зв’язки між людьми наших країн ще тіснішими”, — зазначив Глава держави.

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Згідно з документом, за умови спільного виробництва українські продюсери зможуть претендувати в Канаді на бюджетну підтримку, податкові пільги та знижки при дистрибуції. Відповідну підтримку матимуть і канадські теле- та кіновиробники, які зніматимуть в Україні.

Угода була підписана під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Канади в липні 2019 року. Верховна Рада ратифікувала документ у вересні 2020-го.