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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 74498 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

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Зеленский поздравил Трюдо с Днем рождения

Киев • УНН

 • 20294 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины, передает УНН со ссылкой на Twitter Главы государства.

Зеленский поздравил Трюдо с Днем рождения

"С Днем рождения, Джастин Трюдо желаю крепкого здоровья, достижения всех амбициозных целей и сил для преодоления всех вызовов бурного мира. У Украины и Канады дружба укреплялась с годами. Я благодарен за поддержку и помощь, оказываемую Украине", - написал Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский приветствовал ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной и поблагодарил лично Премьер-министра господина Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

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