Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови привітав Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на позачергових виборах президента Казахстану. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх україно-казахстанських відносин. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", – написав Зеленський.
Нагадаємо
За підсумками виборів президента Казахстану чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів. За нього проголосували понад 6,5 млн громадян країни.