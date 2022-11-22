Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану

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"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх україно-казахстанських відносин. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", – написав Зеленський.

Нагадаємо

За підсумками виборів президента Казахстану чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів. За нього проголосували понад 6,5 млн громадян країни.