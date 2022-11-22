Офіційно: Токаєв набрав 81% голосів на виборах президента Казахстану та пройшов на другий термін

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1 вересня Токаєв запропонував провести позачергові вибори глави держави восени 2022 року та оголосив амністію учасникам січневих протестів. Він також запропонував обмежити перебування на посаді президента одним семирічний термін.

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«Для мене інтереси держави понад усе. Тому я готовий скоротити термін своїх повноважень і піти на позачергові президентські вибори», — сказав Токаєв.

2 січня в Казахстані розпочалися масові протести через зростання цін на пальне, які згодом переросли у заворушення та збройні зіткнення з силовиками. 5 січня Токаєв оголосив, що перебирає посаду голови Ради безпеки Казахстану, яку раніше обіймав Нурсултан Назарбаєв.

За офіційними даними, внаслідок січневих подій у Казахстані загинули 225 осіб, більшість із них – цивільні особи. Загалом за підсумками масових протестів затримали 13,5 тисяч жителів.

Нагадаємо

Казахстан заявив, що запобіг спробі державного перевороту з боку прихильників опозиціонера, заарештувавши семеро людей напередодні президентських виборів у ці вихідні.