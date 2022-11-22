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Официально: Токаев набрал 81% голосов на выборах президента Казахстана и прошёл на второй срок

Официально: Токаев набрал 81% голосов на выборах президента Казахстана и прошёл на второй срок

Киев • УНН

 • 428021 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По итогам выборов президента Казахстана действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. За него проголосовали более 6,5 млн граждан страны, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, пишет УНН.

Детали

1 сентября Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью 2022 года и объявил амнистию участникам январских протестов. Он также предложил ограничить пребывание на посту президента одним семилетним сроком.

Цитата

«Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — сказал Токаев.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на топливо, которые впоследствии переросли в беспорядки и вооруженные столкновения с силовиками. 5 января Токаев объявил, что берет на себя должность главы Совета безопасности Казахстана, которую ранее занимал Нурсултан Назарбаев.

По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, большинство из них – гражданские лица. Всего по итогам массовых протестов задержали 13,5 тысячи жителей.

Напомним

Казахстан заявил, что предотвратил попытку государственного переворота со стороны сторонников оппозиционера, арестовав семь человек накануне президентских выборов в эти выходные.

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