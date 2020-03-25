Зеленський привітав співробітників та ветеранів спецслужб із річницею створення СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників та ветеранів Служби безпеки України із 28-ю річницею створення СБУ. Вітання Президента оприлюднене на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"Вітаю вас із 28-ю річницею створення Служби безпеки України. За ці роки Служба безпеки довела свою можливість гідно протистояти будь-яким викликам. Тероризм, зовнішня агресія та підривна робота, гібридна війна, кібератаки — в таких умовах сьогодні ведеться боротьба за українську незалежність", - наголосив Президент.
З його слів, Служба безпеки щодня доводить свою дієвість та результативність.
"І я впевнений, що трансформації, які чекають на Службу найближчим часом, тільки посилять її і сприятимуть головному — ефективному захисту державної безпеки. Ваша боротьба не проходить без втрат. Ми схиляємо голови перед загиблими та їхніми родинами, але пам’ятаємо, що зобов’язані продовжувати нашу спільну справу і перемагати. Бажаю вам стійкості у боротьбі за Україну, за нашу свободу та незалежність, за майбутнє наших дітей", - додав Зеленський.
Нагадємо, раніше Зеленський висловив вітання з 90-річним ювілеєм українській поетесі Ліні Костенко.