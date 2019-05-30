Зеленський привітав новообраного президента Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Егілса Левітса з обранням президентом Латвії. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
"Вітаю Егілса Левітса з обранням Президентом Латвійської Республіки. Бажаю успіхів Вам та дружньому латвійському народові! Високо ціную підтримку, яку надає Латвія у реформуванні України та протидії російській агресії. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю", - написав він.
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Як повідомляв УНН, новим президентом Латвії став суддя Суду ЄС Егіл Левітс. При голосуванні у латвійському сеймі за нього віддав голос 61 депутат при необхідному 51-му голосі