Зеленський привітав Фіалу з початком головування Чехії в Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу з початком головування його країни в Раді ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"Вітаю Петра Фіалу з початком головування Чехії в Раді ЄС. Бажаємо успіхів у реалізації амбітних пріоритетів головування Чехії, ключовим з яких є підтримка України. Готові до плідної співпраці в реалізації європейського порядку денного України", – написав Зеленський.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що післявоєнне відновлення України стане одним із пріоритетів для його країни під час головування в Раді ЄС.