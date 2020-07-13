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Зеленський привітав Дуду з перемогою на президентських виборах у Польщі

Зеленський привітав Дуду з перемогою на президентських виборах у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав чинного польського президента Анджея Дуду з перемогою у президентських виборах у Польщі і запросив його до України. Про це він написав у Twitter, передає УНН.

“Щиро вітаю пана президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші”, - написав Зеленський.

Як повідомляв УНН раніше, чинний президент Польщі Анджей Дуда перемагає на виборах польського президента за підсумками обробки 99,97% бюлетенів.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

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