Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего польского президента Анджея Дуду с победой в президентских выборах в Польше и пригласил его в Украину. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее", - написал Зеленский.
Как сообщал УНН ранее, действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах польского президента по итогам обработки 99,97% бюллетеней.
Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020