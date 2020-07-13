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Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах в Польше

Зеленский поздравил Дуду с победой на президентских выборах в Польше

Киев  •  УНН

 • 17021 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил действующего польского президента Анджея Дуду с победой в президентских выборах в Польше и пригласил его в Украину. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Искренне поздравляю господина президента Анджея Дуду с победой на выборах! Желаю Польше под Вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю Вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества. Вместе мы сильнее", - написал Зеленский.

Как сообщал УНН ранее, действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах польского президента по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Щиро вітаю пана Президента @AndrzejDuda з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші! pic.twitter.com/L1SRH5LazA

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2020

Украинские Национальные Новости

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